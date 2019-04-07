Британия и Украина перекрыли крупный канал контрабанды сигарет в ЕС

Налоговая и таможенная служба Великобритании совместно с СБУ разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС. Об этом в среду, 3 июля, сообщила пресс-служба Посольства Великобритании в Украине.

"Уничтожено одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - говорится в сообщении.

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Подробности спецоперации в Посольстве не сообщают, однако, вероятно, речь идет об изъятиии контрабандных сигарет на 50 млн гривен, которое произошло в июне в Одесской области. Тогда правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

Напомним, ранее на Закарпатье на границе с Венгрией в фуре нашли 75 тысяч пачек контрабандных сигарет.

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Источник: korrespondent.net