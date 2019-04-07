Соревнования на лучший минометный расчет завершились в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в четверг, 4 июля.

"На полигоне завершили соревнования на лучший минометный расчет Объединенных сил. Соревнования проходили не в простых условиях. Наши воины вели огонь при сильном порыве ветра, что усложняло точность поражения. В целом весь личный состав показал высокую обученность и мастерство. Результаты учений отличные", - заявил командующий ООС Александр Сирский.

Генерал-лейтенант также добавил, что украинские минометчики точно и надежно поразят все цели противника.

Cмотрите фотогалерею: Минометные соревнования прошли в ООС

"Привлекли лучшие расчеты, которые заняли первое и второе место в оперативно-тактических группировках Север и Восток. Соревнования провели в двух номинациях: спортивная и специальная, которая закончилась непосредственно выполнением боевой стрельбы из 120мм миномета Молот и 82 мм Васельок. По итогам соревнований отметили расчет 120 миномета 30-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Константина Острожского!", - отметил полковник Богдан Станиславович.

"Наша задача - поразить цель. С чем наш расчет справился. Мы считаем себя лучше и на самом деле это доказали", - сказал военнослужащий с позывным Гал 30-той отдельной механизированной бригадой имени князя Константина Острожского.

Напомним, что за сутки 3 июля сепаратисты 29 раз открывали огонь, пятеро украинских воинов ранены. У противника - один убитый, семеро раненых.

В свою очередь, ОБСЕ заявила, что в районе Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения.

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Источник: korrespondent.net