Коломойский рассказал, о чем говорит с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский, который в мае вернулся в Украину, заявил, что он редко звонит или переписывается с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью НВ, опубликованном в четверг, 4 июля.

По словам Коломойского, после инаугурации он еще не встречался с Зеленским лично.

"Из-за вас же (журналистов, - ред.), опять же, не было (встречи - ред). Из-за Михаила Ткача (журналист программы "Схемы: коррупция в деталях", - ред.)", - пояснил миллиардер.

В ответ на уточняющий вопрос, о чем он общается с Зеленским, Коломойский сказал: "Морально поддерживаю" и привел пример подобных телефонных разговоров: "Как дела? Все в порядке? Держишься? - Держусь. - Трудно? - Трудно. - Ну, хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

Коломойский заявил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы. Он также уточнил, что подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было немного: "Раз, два и обчелся".

А комментируя замечания журналистов, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил, что "официальной встречи у меня с ним не было. Может, оговорился".

Также Коломойский отметил, что симпатизирует президенту: "Да, я ему симпатизирую и желаю удачи". Он также сказал, чо понимает, как ему не легко.

Напомним, недавно появилось архивное видео, в котором Зеленский и артисты Квартала 95 обращаются к Коломойскому с просьбой дать денег.

Напомним, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая после почти двухлетнего отсутствия. Олигарх подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов.

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Источник: korrespondent.net