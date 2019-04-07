У Зеленского уточнили, кого считают сепаратистами

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - сказал Потураев во время дискуссии "Новая политика на Донбассе" в Киеве в четверг, 4 июля.
Он также выразил сожаление, что на неподконтрольных украинской власти территориях люди услышат президента России Владимира Путина с российских и сепаратистских СМИ, но вряд ли услышат позицию команды Зеленского.
Как сообщалось, Путин ранее заявил, что диалог и улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.
"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - сказал он в интервью итальянскому изданию.
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Источник: korrespondent.net
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