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04. 07. 2019

У Зеленского уточнили, кого считают сепаратистами

Слова президента Владимира Зеленского о "сепаратистах" касаются руководителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а не жителей Донбасса. Об этом заявил советник команды президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, сообщают Новости Донбасса.
 

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - сказал Потураев во время дискуссии "Новая политика на Донбассе" в Киеве в четверг, 4 июля.

Он также выразил сожаление, что на неподконтрольных украинской власти территориях люди услышат президента России Владимира Путина с российских и сепаратистских СМИ, но вряд ли услышат позицию команды Зеленского.

Как сообщалось, Путин ранее заявил, что диалог и улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. 

"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - сказал он в интервью итальянскому изданию.

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Источник: korrespondent.net

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