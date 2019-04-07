Госбюджет недовыполнен на семь миллиардов

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодними показателями доходы госбюджета выросли на 12,9% - до 506,8 млрд грн, составив 95,7% от росписи отчетного периода.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля сумма средств на Едином казначейском счете составила 13 млрд грн, а на валютных счетах Госказначейства - средства в эквиваленте 81,1 млрд грн, что достаточно для обслуживания и погашения госдолга.

По данным Минфина, Национальный банк Украины за пять месяцев полностью перечислил в госбюджет прибыль за прошлый год в сумме 64,9 млрд грн. Также отмечается, что во втором полугодии текущего года остаются риски невыполнения доходов, в частности, из-за более более низкого объема импорта.

Ранее сообщалось, что в этом году крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет.

Напомним, по данным Государственной казначейской службы госбюджет в июне недовыполнен в июне почти на 18%.

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Источник: korrespondent.net