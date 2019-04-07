Юнкер публично расцеловал возможную преемницу

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг, 4 июля, провел в Брюсселе встречу со своей возможной преемницей, министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что он разделяет ее взгляды, и пообещав поддержку, сообщает РИА Новости.
"Сегодня прошла встреча Юнкера и кандидата на этот пост Урсулы фон дер Ляйен. Это два подлинных европейца, которые многие годы знают друг друга. Глава ЕК заверил ее, что она может рассчитывать на Еврокомиссию и поддержку для мягкого перехода полномочий после утверждения со стороны Европарламента", - сообщил на брифинге журналистам представитель ЕК Маргаритис Схинас.
При этом он отказался уточнять детали разговора, сославшись на то, что встреча прошла с глазу на глаз.
Перед встречей Юнкер крепко обнял министра, похлопав ее по спине и дважды поцеловав. На вопросы журналистов Юнкер отвечать не стал, сказав "пока, пока", и увел Ляйен, положив руку на ее плечо.
"Рад приветствовать Ляйен с распростертыми объятиями в ЕК. Она истинный европеец. Мы заодно, когда дело идет о защите интересов ЕС. Желаю ей успеха в Европарламенте", - говорится в сообщении Юнкера в его аккаунте Twitter.
Предложенный Евросоветом кандидат на пост главы ЕК должна заручиться абсолютным большинством голосов при голосовании в ЕП, однако такой результат пока не гарантирован.
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Напомним, на саммите ЕС в конце прошлого года Юнкера заметили за странным поведением: он взъерошил волосы одной из сотрудниц, которая его встречала, потом погладил по руке другую женщину.
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Источник: korrespondent.net
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