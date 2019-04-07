За полгода произошло 36 нападений на журналистов – НСЖУ

В Украине в июне произошло шесть, а с начала года зафиксировано 36 случаев применения силы к журналистам. Такие данные в четверг, 4 июля, озвучили в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) со ссылкой на данные мониторинга Индекс физической безопасности журналистов Украины.

"В июне сразу два нападения на журналистов произошли в Харькове и Одессе. Кроме того, силу против работников СМИ применяли в Ровно и на Черниговщине", – говорится в сообщении.

После пребывания в полуторамесячной коме в июне умер черкасский журналист Вадим Комаров. "Это первое убийство украинского журналиста со времени гибели Павла Шеремета в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля", - заявили в НСЖУ.

Отмечается, что самым жестоким и резонансным нападением в июне стало избиение харьковского оператора Вадима Макарюка 7 июня во время съемок конфликта между предпринимателями и местными активистами на территории ТЦ Барабашово. Несколько человек набросились на Макарюка и жестоко избили, в результате оператор почти две недели пробыл в реанимации, перенеся инсульт.

Полиции удалось установить личности троих нападавших, которым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также в июне пострадали сразу две съемочные группы ИА Стоп коррупции. В частности, 13 июня на журналистов Марию Гураль и Владимира Цыганова совершено нападение в Прилуках Черниговской области, где в местной кофейне проходили сборы с вероятным подкупом избирателей. Кроме того, 27 июня машину съемочной группы Стоп Коррпции протаранила легковушка. Инцидент произошел в Одессе во время подготовки сюжета о местном судье.

"Самая большая трагедия последнего времени – это убийство журналиста Вадима Комарова в Черкассах. Физическую агрессию против журналистов можно остановить только наказанием нападающих. Но для этого в первую очередь правоохранители должны проводить оперативное и эффективное расследование и заверять нас в желании защитить журналистов", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года в Украине вдвое чаще стали нападать на журналисток. Всего в прошлом году в Украине 86 раз нападали на журналистов. Больше всего нападений произошло в Киеве и Киевской области.

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Источник: korrespondent.net