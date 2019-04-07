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04. 07. 2019

В Турции перевернулся автобус: более 40 пострадавших

В Труции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшим по маршруту Аксарай-Анкара. В аварии пострадал 41 человек, сообщает CNN Turk в четверг, 4 июля.

На место аварии были направлены спасатели и кареты скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, угрозы жизни пострадавших пассажиров нет.

По предварительным данным, авария, которая привела к опрокидыванию автобуса, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Ранее в Нигерии взорвался бензовоз. В результате инцидента не менее 50 человек погибли и еще 70 были ранены.

А в Индии по меньшей мере 32 человек погибли и 17 были ранены при падении автобуса в ущелье в северном штате Джамму и Кашмир.

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Источник: korrespondent.net

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