Война с ПАСЕ. Украина разводится с организацией

После того как ПАСЕ пошла на уступки России отношения организации с Украиной продолжают накаляться.

Делегация Украины покинула сессию ПАСЕ, а Комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение, в принципе, приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

Позже Верховная Рада отменила приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Корреспондент.net наблюдал за развитием конфликта.

Решение комитета

Комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

Комитет решил рекомендовать возобновить работу делегации "только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ, которые находятся в полной компетенции Совета Европы как организации, отвечающей за права человека, а именно - безусловное освобождение моряков и политзаключенных, обеспечение прав крымских татар в аннексированном Крыму".

Комитет также рекомендует председателю Верховной рады отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине и отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре.

"Рекомендовать МИД не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы в Украине. Направить обращение странам-членам Совета Европы не принимать полномочия делегатов РФ в ПАСЕ, находящихся под санкциями ЕС, а также обращение по поводу дальнейшего соблюдения ценностей Совета Европы", - говорится в тексте решения.

По словам заместителя министра иностранных дел Егора Божко, который выступил в комитете Рады, действия Украины должны быть сбалансированы, чтобы не лишить ее права влиять на те процессы, которые происходят с возвращением России в ПАСЕ.

В частности, он отметил необходимость взаимодействия с Венецианской комиссией.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба добавил, что на возвращение России в ПАСЕ Украина должна ответить жестко, разумно и взвешенно, поскольку Совет Европы полностью проигнорировал украинские интересы.

При этом, по его мнению, Украина должна остаться полноценным участником процессов в ПАСЕ.

Без ПАСЕ на выборах

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

После этого предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно прекратила свою работу в Украине.

Делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации перед внеочередными парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 21 июля.

До принятия решения Рады об отзыве приглашения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ / ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.

Другие встречи были отменены.

В состав делегаций вошли четыре представителя во главе с исполняющим обязанности делегации Мартом ван де Веном из Нидерландов. Также среди членов делегации были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

Реакция ассамблеи

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады Украины отозвать приглашение на наблюдение за досрочными парламентскими выборами 21 июля.

"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и у нее есть обязательства предложить Ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - отметила она.

Что будет дальше

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что Верховная рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами в Украине.

"К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган Совета Европы (ПАСЕ) сам проголосовал за необязательность выполнения своих решений, когда, по сути, отменил требование к России выполнять не одно, а целых 7 решений, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье, готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и затем - его решений", - подчеркнула пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

При этом она отметила, что Украина не нарушила ни один из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

Источник: korrespondent.net