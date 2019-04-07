В Ватикане началась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска. Аудиенция проходит в Папской библиотеке Апостольского дворца, расположенной в крыле третьего этажа, рядом с папскими покоями, сообщает ТАСС в четверг, 4 июля.

Папа Римский встретил российского лидера в холле перед библиотекой, у входа в которую возникла небольшая заминка. Путин жестом предложил понтифику войти в комнату для аудиенции, однако Франциск с улыбкой настоял, чтобы гость вошел первым.

Беседа Путина и Папы Римского проходит в закрытом режиме, лишь в присутствии переводчика.

Члены российской делегации также ожидают окончания аудиенции в смежной комнате. Как ожидается, по окончании беседы Папе Римскому представят членов российской официальной делегации. Затем состоится церемония фотографирования и обмен подарками.

Отметим, что Путин опоздал на встречу с Папой Римским на один час. Сайт Ватикана анонсировал, что встреча запланирована на 13:00. Президентский самолет Путина приземлился в аэропорту Фьюмичино в Риме в 12:58, после чего российский президент сразу отправился в Ватикан, сообщает Европейская правда.

С часу дня у Апостольского дворца (резиденции Папы) Путина ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. Президент РФ прибыл в 14:07.

В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности, движение транспорта заблокировано в "зеленой зоне", включающей 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом. По маршруту кортежа размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов, снайперов и патрулей с поддержкой антитеррористических подразделений.

Cмотрите фотогалерею: Папа Римский и Путин встретились в Ватикане

Безопасность также была усилена на площади Святого Петра и на улицах, прилегающих к Ватикану. Паломникам и туристам запрещен доступ к площади. Открыты только боковые дорожки для входа в базилику.

Визит Путина в Рим продлится около десяти часов. После встречи с Франциском он поедет к президенту Италии Серджо Маттарелле, а затем проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и даст совместную пресс-конференцию. Около 19:30 по Киеву Путин выступит на итало-российском форуме диалога для гражданского общества.

Ранее Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом. Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.

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Источник: korrespondent.net