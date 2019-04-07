Дело SkyUp: ГБР завело дело на барышевскую судью

Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвинено, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp. Об этом сообщают Схемы в четверг, 4 июля.

Журналисты сообщают, что производство зарегистрировано 24 июня по факту "вынесения судьей заведомо неправосудного решения" (ч. 1 статьи 375 УК). В случае обвинительного приговора ей грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

В ГБР сообщили, что следователи собирают доказательства и получают показания о совершении преступления, но никому пока не сообщали о подозрении в этом производстве.

Барышевский районный суд Киевской области 24 мая частично удовлетворил заявление истца, которым значилась Оксана Пасенко, остановив действие лицензии SkyUp на выполнение пассажирских перевозок.

Журналисты Схем нашли Оксану Пасенко, и она заявила, что не подавала иск против SkyUp и что не была клиентом компании. Также она сообщила, что в связи с ситуацией обратилась в полицию. и написала заявление об отказе от иска.

Тем не менее, совладелец компании SkyUp сообщил 2 июля, что Пасенко обратилась в прокуратуру, полицию и ГБР с требованием открыть уголовное дело против перевозчика за невыполнение решения Барышевского суда.

Напомним, что ранее свое возмущение делом SkyUp высказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Источник: korrespondent.net