В Берлине горит крупнейший торговый центр

Торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии, загорелся в четверг в берлинском округе Лихтенберг, облако дыма видно за несколько километров, сообщило интернет-издание Focus Online.

Сначала по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ. Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы. На месте работают 60 пожарных.

Feuer im #DongXuanCenter in #Berlin #Lichtenberg pic.twitter.com/9GRmhht06o — Matt (@Mattdogg6x) 4 июля 2019 г.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lichtenberg / Berlin #fire #burning Публикация от K (@konrad_bhai) 4 Июл 2019 в 4:08 PDT

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Источник: korrespondent.net