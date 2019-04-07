В Берлине горит крупнейший торговый центр

Торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии, загорелся в четверг в берлинском округе Лихтенберг, облако дыма видно за несколько километров, сообщило интернет-издание Focus Online.
Сначала по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ. Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы. На месте работают 60 пожарных.
Feuer im #DongXuanCenter in #Berlin #Lichtenberg pic.twitter.com/9GRmhht06o— Matt (@Mattdogg6x) 4 июля 2019 г.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Lichtenberg / Berlin #fire #burning
Публикация от K (@konrad_bhai)
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость