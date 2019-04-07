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04. 07. 2019

В Берлине горит крупнейший торговый центр

Торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии, загорелся в четверг в берлинском округе Лихтенберг, облако дыма видно за несколько километров, сообщило интернет-издание Focus Online.

Сначала по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ. Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы. На месте работают 60 пожарных.

Feuer im #DongXuanCenter in #Berlin #Lichtenberg pic.twitter.com/9GRmhht06o

— Matt (@Mattdogg6x) 4 июля 2019 г.
 
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Lichtenberg / Berlin #fire #burning

Публикация от K (@konrad_bhai)

 
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Источник: korrespondent.net

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