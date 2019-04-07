Мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей

Известный квартал красных фонарей в Амстердаме могут закрыть - такую возможность обдумывает мэр города. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 4 июля.

Первая женщина на этом посту аргументирует свои планы тем, в каких условиях находятся работницы коммерческого секса. Таким образом, она надеется бороться с торговлей людьми и снизить количество туристов, заполонивших узкие улочки.

"Эти цели не обсуждаются. Долгое время здесь разводили сантименты о моряках в квартале красных фонарей, которые после месяцев плавания, идут к голландской женщине. Ситуация сейчас такая, что в основном иностранки, которые неизвестно как попали в такое положение, становятся предметом шуток и фотографий", - заявила мэр.

Среди других возможных опций есть также запрет окон в борделях, но разрешение им продолжать работу, перенос некоторых окон или наоборот открытие большего количества окон, чтобы снизить спрос. Городские власти также думают установить турникеты на некоторых улицах, чтобы "немного оградить публичное пространство для прохожих, которым не нужно там находиться".

Напомним, что ранее мэр Амстердама уже заявляла о желании реформировать квартал красных фонарей, но в подробности своих планов не вдавалась.

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Источник: korrespondent.net