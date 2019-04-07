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04. 07. 2019

Генерал США рассекретил план на случай ядерной войны

Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана на случай ядерной войны, сообщает издание Defense Maven.

Гольдфейн отметил, что cначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего "в одно мгновение" силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую "применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций".

По словам генерала, после этого он должен связаться с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы предпринять ответные действия на американской территории.

Противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар и выявить среди ложных целей настоящую боеголовку. После этого на завершающем этапе задействуют атомные подводные лодки, которые "дадут разрушительный залп из-под воды".

Третьим контактом Гольдфайна станет глава Стратегического командования США Джон Хайтен. Он должен будет доложить, какая ядерная атака потребуется для "сдерживания" противника.

"Каждая из этих миссий является "беспроигрышной", и все они должны быть запущены одновременно", - сказал Гольдфейна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. На это в Кремле заявили, что "было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия".

Также СМИ сообщали что Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.

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Источник: korrespondent.net

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