Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 17:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

Пограничники изъяли контрабандные товары почти на 200 млн гривен

В течение первого полугодия 2019 года сотрудники Госпогранслужбы изъяли контрабандных товаров на 190 млн гривен. Это почти в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 4 июля.

Отмечается, что пограничники изъяли более 15 млн пачек контрабандных сигарет, 280 единиц оружия, около 2 тысяч штук боеприпасов, 30 кг взрывчатых веществ, 7500 кг наркотических средств и 15,5 кг прекурсоров.

Кроме того, большим "спросом" среди контрабандистов пользуется янтарь. За шесть месяцев текущего года пограничники не допустили перемещения через границу около 200 кг "солнечного камня".

"Первая наша задача – мы ликвидируем контрабанду. Вторая задача, которая передо мной стоит – это искоренение коррупции среди пограничников. Нет людей, которые будут иметь индульгенцию на противоправную деятельность. В этой борьбе у меня нет друзей – есть враги, и есть единомышленники. Если будет необходимость привлечь к ответственности – привлечем всех. Ничего личного", – сказал глава погранведомства Сергей Дейнеко.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь пограничники нашли у китайца 30 кг янтаря. Он намеревался попасть на рейс в Пекин с двумя чемоданами ценного камня. Однако товар ему пришлось оставить в Украине.

Также сообщалось об изъятии контрабандных сигарет на 50 млн гривен. Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.