Протестующие полицейские перекрывают дороги в Мехико

В Мексике началсь бессрочная забастовка полицейских, несогласных с решением властей перевести их в состав Национальной гвардии. Протестующие перекрыли несколько улиц в Мехико, сообщила газета Excelsior в четверг, 4 июля.

В частности, из-за акции протеста приостановлено автомобильное движение по одной из важнейших автомагистралей Анильо-Периферико и еще как минимум по двум столичным проспектам.

Митинги проходят еще в нескольких мексиканских городах. В них принимают участие несколько сотен человек.

Полицейские не хотят переходить в Нацгвардия, потому что потеряют в размере зарплаты, лишатся части бонусов, а условия труда ухудшатся.

Глава государства Лопес Обрадор назвал эти заявления несостоятельными. "Для этой акции нет никаких оснований, потому что никто не собирается их увольнять или уменьшать им зарплаты", - сказал он.

По словам президента, за организацией протестов стоят "силы, которые не имеют отношения к Федеральной полиции". Он заявил, что через несколько часов министр общественной безопасности Альфонсо Дурасо Монтаньо объявит имена причастных к этим действиям.

Стоит отметить, что в Мексике регулярно гибнут полицейские в борьбе с наркокартелями.

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Источник: korrespondent.net