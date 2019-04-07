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04. 07. 2019

Чиновников Госгеокадастра задержали на взятке в $11 тысяч

Должностных лиц Госгеокадастра задержали в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды в 11 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области в четверг, 4 июля.

"При получении неправомерной выгоды разоблачен начальник отдела в одном из районов ГУ Госгеокадастра области, его заместителя и сотрудника государственного предприятия", - сказано в сообщении.

Чиновники ведомства "требовали и через посредника - сотрудника одного из отделов Днепропетровского регионального филиала государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра" - получили 11 тысяч долларов неправомерной выгоды от местного жителя за присвоение кадастровых номеров четырем земельным участкам, расположенным в селе Орловщина Новомосковского района".

Мужчин задержали по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК). Решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним, что ранее пограничники изъяли контрабандные товары почти на 200 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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