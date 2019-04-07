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04. 07. 2019

Конституционный суд отложил вопрос с люстрацией

Конституционный суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти на следующее заседание. Об этом сообщает пресс-служба КСУ в четверг, 4 июля.
 
 
"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Палаты Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
 
Дата и время следующего заседания пока не сообщается.
 
Такое же решение принято и в отношении рассмотрения закона о декоммунизации.
 
По данным УНИАН, КСУ не будет принимать решение относительно закона о люстрации до парламенстких выборов. “По имеющейся информации, принято решение не педалировать ситуацию до парламентских выборов”, - сказал собеседник агентства.
 
Таким образом, КСУ уже в третий раз переносит рассмотрение закона о люстрации. 
 
Как сообщалось, у здания суда против отмены закона о люстрации митинговали около тысячи человек.
 

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Источник: korrespondent.net

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