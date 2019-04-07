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04. 07. 2019

Киев отказался обсуждать освобождение моряков - МИД РФ

Власти Украины отказались обсуждать вопрос об освобождении моряков, задержанных у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом в четверг, 4 июля, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", - сказала Захарова.

В МИД Украины 26 июня получили ноту от МИД РФ. Суть предложения состояла в предоставлении Украиной письменных гарантий продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД не сообщил ему об этой ноте и отчитал за это главу ведомства Павла Климкина. Он в свою очередь заявил, что офис Зеленкого попался на "дипломатический развод".

Позже в России заявили, что Украина может изменить свой ответ на ноту.

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Источник: korrespondent.net

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