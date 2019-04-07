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04. 07. 2019

Крушение самолета на Харьковщине: у следствия три версии

Прокуратура начала расследование по факту падения учебного реактивного самолета Л-39. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на первого заместителя военного прокурора Харьковского гарнизона.

"Расследование падения реактивного самолета Л-39 во время учебного полета проводится по статье УК Украины, связанной с нарушением правил полётов или подготовки к ним. Пока что рассматриваются три версии падения самолета: техническая неисправность аппарата, отказ двигателя и ошибка пилота", – отметил Зубко.

По его словам, на месте, где упал самолет, работает специальная комиссия. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Проводятся экспертизы.

Напомним, 2 июля в Двуречанском районе Харьковской области во время учебного полета упал самолет Л-39. Пилот катапультировался и самостоятельно вышел на связь.

А в октябре прошлого года в Житомирской области потерпел крушение истребитель Су-27УБ. В результате катастрофы погибли украинский полковник Иван Петренко и американский подполковник Сет Неринг.

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Источник: korrespondent.net

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