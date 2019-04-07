Минометчики подразделений морской пехоты Украины и США осуществили боевые стрельбы в рамках программы украинско-американских учений Sea Breeze-2019, сообщает пресс-служба ВСУ.

Огонь вели по целям, которые были на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, из открытых и скрытых позиций.

"Минометные расчеты вели стрельбу по определенным целям, находились на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, из открытых и скрытых позиций. Задачу усложняли вводные руководства учений. Поэтому некоторые цели определяли согласно информации артиллерийской разведки и корректировщиков огня в процессе выполнения стрельб. Несмотря на жесткие нормативы и лимит времени, все расчеты поразили поразили выявленные цели точным минометным огнем", - отметили в штабе учения Sea Breeze-2019.

Cмотрите фотогалерею: Военные США и Украины провели боевые стрельбы

Большинство военных, которые принимали участие в стрельбах - подразделениях морской пехоты ВМС Украины и подразделениях американской армии - имеют за плечами немалый боевой опыт, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Источник: korrespondent.net