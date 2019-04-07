В Слуге народа озвучили первые шаги по Донбассу

Урегулирование конфликта на Донбассе будет тяжелым и медленным процесессом, поскольку в этом заинтересованы не все политические силы. Об этом сказал председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 4 июля.

"Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы не будем заниматься. Говорить, что проблема может быть решена завтра, – это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, это трудный процесс. Самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования", – сказал Разумков во время круглого стола на тему "Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность".

Он отметил, что важным аспектом в вопросе возвращения Донбасса является информационная политика.

"Ключевым видом вооружения в этой войне является информация, которая поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины... Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит из российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий. Потому что главное в государстве – это наши люди. Территории – это важно, но территории без людей, это – только территории", – подчеркнул Разумков.

В свою очередь кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, руководитель Зе! Команды в Донецкой области Владимир Воронов отметил, что создание общей платформы "Новая политика на Донбассе" поможет начать диалог между властью и гражданами, проживающими на оккупированных территориях.

"Быстрого урегулирования конфликта быть не может, и, к сожалению, формулы решения, которое удовлетворило бы всех граждан, нет. Нам нужно работать в двух важных направлениях – поддерживать идею создания платформы по урегулированию конфликта на Донбассе и сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий", – сказал он.

При этом кандидат в нардепы отметил, что партия Слуга народа создала рабочий комитет по реинтеграции оккупированных территорий, который занимается поиском единого согласованного решения для прекращения войны.

"Есть много наработанных идей и проектов. Поэтому мы начинаем этот серьезный диалог с гражданами. Мы надеемся, что платформа станет той площадкой, где все идеи по урегулированию конфликта будут согласованы", – добавил Воронов.

Ранее советник команды президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев объяснил, кого нынешняя власть считает "сепаратистами".

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что диалог и улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

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Источник: korrespondent.net