МИД Ирана вызвал британского посла из-за задержания танкера в Гибралтаре

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави в четверг, 4 июля.

Министр назвал "незаконным" задержание танкера военно-морскими силами Великобритании.

"Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании", – сказал Мусави.

По его словам, послу Британии также было заявлено, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН, а само задержание иранского танкера может привести к эскалации напряженности в регионе.

Ранее в четверг стало известно, что полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Также СМИ сообщали, что танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

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Источник: korrespondent.net