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04. 07. 2019

СБУ "накрыла" этническую наркогруппировку

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ пресекли деятельность этнической группировки, участники которого осуществляли незаконное изготовление в особо крупных размерах, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники установили, что одним из организаторов группировки является жительница Запорожья. Дельцы сбывали оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины.

Во время следственных действий в Днепропетровской и Запорожской областях по месту жительства злоумышленников и в нарколаборатории правоохранители изъяли килограмм метадона, восемь тысяч таблеток трамадола, десять килограммов прекурсоров на сумму более 2 млн грн и оборудование для изготовления наркотиков.

Сейчас трое участников группировки, в том числе организатора, задержаны. Продолжаются неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.

Ранее СБУ разоблачила морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Около 200 килограмм наркотиков растворили в банках с краской и морем переправляли из Южной Америки в порт Одессы.

Также была разоблачена деятельность группы, организовавшей канал контрабанды героина из России в Украину. Также задержанные злоумышленники занималась распространением наркотика в Одессе.

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Источник: korrespondent.net

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