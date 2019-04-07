Женщина впервые стала послом Саудовской Аравии

Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной-послом в истории Саудовской Аравии; она будет представлять интересы страны в Вашингтоне, сообщает в четверг информагентство Anadolu.
"Для меня честь вручить сегодня верительные грамоты", - написала принцесса в своем Twitter.
Новый посол отметила, что рада начать работу в Вашингтоне с "прекрасной командой".
Указ о назначении Римы 16 апреля издал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд.
Ранее сообщалось, что саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов. Отныне женщины в Саудовской Аравии будут принимать решения насчет кесарева сечения или естественных родов.
Напомним, ранее женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами.
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Источник: korrespondent.net
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