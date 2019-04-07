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04. 07. 2019

Польша и НАТО подписали соглашение в сфере кибербезопасности

Польша и НАТО подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает Польское радио в четверг, 4 июля.

Документ подписали замминистра обороны Томаш Здзикот и помощник генсекретаря НАТО по вопросам новых угроз безопасности Антонио Миссироли.

"Соглашение предусматривает постоянное сотрудничество в сфере киберзащиты, в частности создание круглосуточных контактных пунктов и общий ответ на инциденты", – говорится в сообщении.

Тажке документ является правовой основой для возможного использования НАТО команд быстрого реагирования в случае угрозы в киберпространстве. Он также определяет сферы сотрудничества, в которых альянс может поддержать Польшу.

"Благодаря соглашению Польша будет принимать участие в разработке систем раннего предупреждения об угрозах в киберпространстве, также сможет рассчитывать на советы экспертов НАТО и сотрудничество с промышленностью вооружений в этой сфере", – пишет издание.

Напомним, в Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов. Об этом сообщил секретарь СНБОАлександр Данилюк.

Ранее сообщалось, что НАТО выделит Украине 40 млн евро. Эти деньги будут потрачены в том числе и на кибербезопасность.

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Источник: korrespondent.net

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