Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 22:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

Потушен пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской

Спасатели ликвидировали возникший накануне пожар лесной подстилки вблизи селе Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в четверг, 4 июля.

"4 июля в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи с.Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 июля на территории Песчаного лесничества у села Колесниковка возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники проводят работы по разминированию местности. С огнем борются 110 человек и 25 единиц техники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.