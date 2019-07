Одна из шести. Почему сбежала жена правителя Дубая

View this post on Instagram

لقد قضيت 3 ساعات إضافية مع النقيب عوض تركي المحاسنه قائد فريق المهام الخاصه, حيث حدثني عن الكثير من الامور التي ساعدتني على تفسير وفهم الوضع وما يمرون به أكثر...النقيب عوض قد رزق بإبن جديد قبل يومين سماه بإسم هاشم ولم يراه بعد إلى من خلال صورة. عوض يراقب الامور في جميع الأوقات وهو سريع وفخور بقواته، ويعطي لهم الفضل لجهودهم. قد وقفنا تحت جناح طائرة الشحن للتحدث، عندما رأيت مجموعة من الرجال جالسون بهدوء تحت المطر، للحفاظ على سلامتنا. هؤلاء الرجال كانوا من فريق المهام الخاصة الاردنية. قواتنا، القوات العربية، لم يشكو أبداً. فطيلة الوقت وهم جالسون تحت المطر يتمعنون في المسافة. لم يسبق في حياتي أن شعرت بالتواضع الذي شعرت به بتلك اللحظة. هؤلاء يرون الأشياء الفظيعة، ويقاتلون من أجل انسانيتنا، ويسهرون لحمايتي ولحماية بضائع الإغاثة. شكراً لكم يا اخواني I spent a further 3 hours with the Jordanian Captain Awad Turki AlMahasna, SWAT team leader, where he told me many things that gave me more of a sense of what they faced than facts and numbers... Al Nakeeb Awad just had his second child two days ago, a little boy he named Hashem. God bless them both, he has not seen him yet, only in pictures. Awad watches you all the time, he is quick, and proud of his troops. He gives them credit all the time. We stood under the wing of the cargo plane for a while talking, and then I saw some men sitting quietly and protecting us under the rain in the distance. It was the Jordanian Swat Team. Our troops, Arab troops, they never complain. They just sat there in the rain and watched us talk under the wing of the plane. Never have I felt so humble in my life. They see terrible things, they fight for our humanity, and they stayed in the distance silently protecting me and our cargo. Thank you, my brothers.