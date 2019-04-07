Двое детей утонули на озере Свитязь

В Волынской области на озере Свитязь утонули двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Так, сообщается, что дети пошли купаться на озеро без присмотра родителей.

"Около 18:30 (3 июля) на озере Свитязь в Шацком районе двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись. На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке Шторм-400. Они и обнаружили тела погибших детей, жителей Львовской области", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине с начала года утонули более 600 человек. Только с начала июня на водоемах погибли 42 ребенка. Еще 10 детей удалось спасти, отметили в ГСЧС.

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Источник: korrespondent.net