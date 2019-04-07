Покойник "ожил" на похоронах в Индии



В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает портал NDTV.



Индиец попал в аварию. Семья заплатила за его лечение 700 тысяч рупий, но врачи, как только у родственников закончились деньги, объявили, что пациент мертв. И передали его тело семье.



Во время похорон оказалось, что конечности мужчины двигаются. Родственники тут же вызвали врачей, но уже из другой клиники. Те констатировали, что мужчина жив, у него есть пульс и фиксируется давление.



В настоящее время мужчина проходит лечение. Полиция же начала расследование действий врачей, которые объявили живого пациента мертвым.



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Напомним, ранее в Великобритании мужчина "восстал из мертвых" через 21 минуту после смерти.

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Источник: korrespondent.net