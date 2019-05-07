Разведение сил на Донбассе надо продолжить – ОБСЕ

Разведение сил и вооружения у Станицы Луганской – это похвальный шаг на пути к разведению сил и вооружения вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик, передает пресс-служба организации.
Характеризуя недавние события на участке разведения как "очень важные", глава миссии отметил, что "сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех".
Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.
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Источник: korrespondent.net
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