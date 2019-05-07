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05. 07. 2019

Разведение сил на Донбассе надо продолжить – ОБСЕ


Разведение сил и вооружения у Станицы Луганской – это похвальный шаг на пути к разведению сил и вооружения вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик, передает пресс-служба организации.

Характеризуя недавние события на участке разведения как "очень важные", глава миссии отметил, что "сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех".
 
"Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной и изменчивой. Для стабилизации ситуации с безопасностью и обеспечения защиты гражданского населения крайне важно полностью отвести тяжелое вооружение и провести разминирование. В отсутствии этих шагов мирные жители и дальше будут гибнуть и получать ранения", - заявил Халит Чевик.
 
Напомним, разведение сил и вооружения в Станице Луганской началось 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская. 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны сепаратистов.

Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.

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Источник: korrespondent.net

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