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05. 07. 2019

Гуайдо готов начать переговоры с Мадуро


Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, сообщил, что готов вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

По его словам, оппозиция приняла решение, что может начать вести переговоры с диктатором".

"Если мы сможем использовать переговоры как способ снижения напряженности, … несомненно, мы ими воспользуемся", – подчеркнул Гуайдо.

Оппозиция также настаивает на проведении новых выборов в Венесуэле, в которых будут присутствовать международные наблюдатели.

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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