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05. 07. 2019

Путин встретился с Берлускони


Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в римском аэропорту Фьюмичино, сообщается на сайте Кремля в пятницу, 5 июля.
 
"Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони", – говорится в сообщении. 
 
Встреча прошла по окончании официального визита Путина в Италию.
 
Напомним, во время визита президент России также посетил Ватикан, где провел переговоры с Папой Пимским Франциском. Путин и глава католической церкви обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и в Украине. 
 
Путин также встретился с президентом Италии Серджо Маттарелллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.

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Источник: korrespondent.net

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