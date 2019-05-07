Путин встретился с Берлускони



Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в римском аэропорту Фьюмичино, сообщается на сайте Кремля в пятницу, 5 июля.

"Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони", – говорится в сообщении.

Встреча прошла по окончании официального визита Путина в Италию.

Напомним, во время визита президент России также посетил Ватикан, где провел переговоры с Папой Пимским Франциском. Путин и глава католической церкви обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и в Украине.

Путин также встретился с президентом Италии Серджо Маттарелллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.

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Источник: korrespondent.net