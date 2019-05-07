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05. 07. 2019

Премьер ОАЭ будет судиться со сбежавшей женой

 
Эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
 
Слушания в Высоком суде назначены на 30 и 31 июля. Телеканалу подтвердили эти даты, однако отказались назвать стороны процесса
 
ABC уточняет, что 30 июля суд рассмотрит вопрос об опекунстве над двумя их детьми.  
 
Ранее СМИ сообщали, что принцесса сбежала в Германию вместе с детьми, а также забрала с собой почти 40 млн долларов. Британская Sun сообщила, что Хайя бинт аль-Хусейн покинула ОАЭ из опасений за свою жизнь и сейчас находится в Лондоне.
 
Хайя бинт аль-Хусейн является дочерью покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестрой нынешнего короля Абдаллы II. Принцесса получила высшее образование в колледже Оксфордского университета, занимается конным спортом. В 2000 году она была знаменосцем команды Иордании на Олимпиаде в Сиднее.

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Источник: korrespondent.net

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