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05. 07. 2019

В Калифорнии из-за землетрясения ввели режим ЧС


Режим чрезвычайной ситуации ввели на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло 4 июля.
 
Теперь американские власти могут получить доступ к некоторым дополнительным фондам и помогать ликвидировать последствия землетрясения.
 
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Калифорнии. После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере, четыре крупных подземных толчка магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2. Землетрясение стало рекордным для региона с 1994 года.
 
Президент США Дональд Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии.

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Источник: korrespondent.net

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