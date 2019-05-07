Итоги 04.07: План по Донбассу и Путин в Ватикане



Мощнейшее за 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Калифорнии. После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере, четыре крупных подземных толчка магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2. Землетрясение стало рекордным для региона за последние 25 лет.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии. В штате ввели режим чрезвычайной ситуации.

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявлял, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику. Законы об образовании и языке, принятые во время его каденции, нарушают права венгерской общины, сказал он.

Путин и Папа Римский обсудили ситуацию в Украине

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и в Украине. Встреча проходила более 50 минут в библиотеке Апостольского дворца.

"В ходе беседы затрагивались некоторые значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в официальном заявлении Службы печати Святого престола.

Конституционный суд снова не принял решение о люстрации

Конституционный суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти на следующее заседание. Таким образом, КСУ уже в третий раз переносит рассмотрение закона о люстрации. Дата и время следующего заседания пока не сообщается.

У Зеленского назвали первые шаги по Донбассу

Урегулирование конфликта на Донбассе будет тяжелым и медленным процессом, поскольку в этом заинтересованы не все политические силы. Об этом сказал председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Он отметил, что важным аспектом в вопросе возвращения Донбасса является информационная политика.

"Ключевым видом вооружения в этой войне является информация, которая поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины... Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территории", – подчеркнул Разумков.

Порошенко открыл под Киевом новую фабрику

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе Киевской области.

Официально о запуске фабрики в Roshen не сообщали. Запуск предприятия планировался на осень 2018 года. Однако этого не произошло.

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Источник: korrespondent.net