Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за приближения к границе РФ американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, сообщили в российском Минобороны в пятницу, 5 июля.
По данным ведомства, самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. Ему на перехват вылетел истребитель Су-27, состоящий в дежурных силах противовоздушной обороны Южного военного округа.
Экипаж после приближения идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны РФ заявили, что после этого американский самолет сразу полетел в сторону от российской границы. Су-27 вернулся на свой аэродром.
Ведомство подчеркивает, что "полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.
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Источник: korrespondent.net
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