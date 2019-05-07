У берегов Туниса без вести пропали 80 мигрантов

В Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонула лодка, на которой они плыли в направлении Европы. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что всего на судне находилось 86 человек. Из них нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.

"У побережья Туниса произошла корабельная авария, четырех человек спасли и доставили в Тунис. Они сказали, что на лодке были 86 человек. Есть опасения, что около 80 мигрантов погибли", - сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо.

Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии потерпело крушение грузовое судно. Тогда пропали без вести 17 человек.

В Индонезии 15 человек погибли при крушении судна

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Источник: korrespondent.net