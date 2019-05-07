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05. 07. 2019

РФ проводит боевые учения в Черном море

Отряд кораблей Черноморского флота России приступил к плановым мероприятиям боевой подготовки на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze-2019. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что корабли отрабатывают ряд плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. Всего в учении задействовано около 10 кораблей, в том числе большие десантные Азов и Цезарь Куников, малые ракетные Орехово-Зуево и Мираж, несколько ракетных катеров.

"При этом корабли продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря и отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры", - говорится в сообщении.

Также известно, что на завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Источник: korrespondent.net

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