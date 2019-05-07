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05. 07. 2019

Эскалация в зоне ООС: погиб боец, шестеро ранены

На Донбассе за прошедшие сутки 4 июля сепаратисты 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 11 раз сепаратисты использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Обстрелы велись, в частности, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Сообщается, что противник обстреливал позиции сил ООС в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новогородкого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого-4.

От начала текущих суток сепаратисты шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского, Новотошковского.

Напомним, 3 июля, на Донбассе в очередной раз обострилась ситуация. Сепаратисты 29 раз обстреляли позиции ВСУ, 13 раз применив запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Пять бойцов получили ранения.

Позже стало известно, что украинский военнослужащий Эдуард Лобода умер от ранения, полученного под Марьинкой.

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Источник: korrespondent.net

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