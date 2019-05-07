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05. 07. 2019

Сергея Бубку обвинили в получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета получили от него взятки, сообщает сайт GamesBids.com.

Во время заседания суда Кабрал среди прочего назвал фамилии украинского легкоатлета, победителя Олимпийских игр 1988 года, Сергея Бубку и российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.

Губернатор, проходящий по делу о коррупции и других финансовых злоупотреблениях, утверждает, что он подкупил не менее девяти человек, чтобы заручиться победой для Рио-де-Жанейро, и потратил на эти цели не менее двух миллионов долларов.

По словам Кабрала, о переводе денег были осведомлены экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.

Согласно показаниям Сержиу Кабрала, в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио "пять или шесть голосов" в обмен на 1,5 миллиона долларов.

В итоге по итогам трех раундов победила заявка Рио-де-Жанейро (66 голосов), причем соперничавший с Рио Мадрид получил лишь 32 голоса.

Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года и стали первой летней Олимпиадой в Южной Америке.

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Источник: korrespondent.net

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