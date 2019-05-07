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05. 07. 2019

Самолет в США совершил экстренную посадку из-за возгорания на борту

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, совершавший рейс из Нью-Йорка в Лондон, экстренно приземлился в Бостоне из-за возгорания на борту. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 5 июля.

По данным местной полиции, причиной возгорания стало неисправное зарядное устройство. Все 217 пассажиров и весь экипаж были эвакуированы. Один из пассажиров отказался от лечения, но жаловался на отравление дымом.

Полиция отправила на место саперов, но они не нашли признаков взрывного устройства. Авиакомпания заявила, что проведет расследование.

"Мы хотим поблагодарить наших клиентов за терпение, пока мы работает над тем, чтобы обеспечить людей местным жильем или же перебронировать альтернативные рейсы в место назначения", - заявила представительница перевозчика.

Напомним, что ранее из самолета над Лондоном выпало тело безбилетника. Труп упал в метре от местного жителя, который загорал в своем саду. В техническом отсеке самолета нашли вещи погибшего.

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Источник: korrespondent.net

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