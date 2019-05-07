В Кыргызстане напали на туристический лагерь в горах, есть жертвы

В Иссык-Кульской области Кыргызстана в пятницу, 5 июля, вооруженный мужчина напал на сотрудников туристической компании. Злоумышленник застрелил двух человек и захватил заложника, сообщает ТАСС со ссылкой на местных правоохранителей.

"ЧП произошло в лагере туристической компании, который находится в Ак-Суйском районе. Злоумышленник из огнестрельного оружия застрелил двух сотрудников турфирмы, взял в заложницы еще одну ее работницу и вместе с ней скрылся с места происшествия", - заявил сотрудник УВД.

Отмечается, что убийство было совершено подозреваемым "на бытовой почве".

"В настоящее время в Ак-Суйский район направлены подразделения спецназа для установления места нахождения преступника, личность которого уже установлена, и его задержания", - отметил собеседник.

Лагерь туркомпании, в котором произошло убийство, находится на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря в районе ледника Энельчек.

Ранее сообщалось, что в швейцарском Цюрихе мужчина убил двух заложниц и покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net