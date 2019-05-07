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05. 07. 2019

Рим работает над отменой санкций против РФ - премьер Италии

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций ЕС, пишет ANSA.

По его словам, санкции - это такое "состояние отношений", которое является плохим и для ЕС, и для России. Отношения между Италией и РФ он назвал прекрасными.

При этом Конте возразил Путину, который заявил, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. "Когда президент Путин, мой друг, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромничает. На самом деле Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - подчеркнул итальянский премьер.

Как сообщалось, в ходе визита в Италию Путин встретился в римском аэропорту с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, а также побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска, с которым, в том числе, говорил об Украине.

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Источник: korrespondent.net

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