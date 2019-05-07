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05. 07. 2019

Зеленский провел кадровые назначения в СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые назначения в Службе безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу, 5 июля.

Начальником Главного следственного управления СБУ Зеленский назначил Богдана Тиводара.

"Назначить Тиводара Богдана Михайловича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №480/2019.

Указами №478-479 он также назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы СБУ.

Дублик с 2014 по 2017 годы был начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

Александра Карпенко перед новым назначением Зеленский уволил с поста главы СБУ в Донецкой и Луганской областях. Петр Порошенко назначил Карпенко начальником СБУ на Донбассе в октябре 2018 года. В 2015 году полковник Александр Карпенко был заместителем начальника Донецкого УСБУ, а перед этим он занимал должность исполняющего обязанности начальника Волынского УСБУ.

Напомним, что ранее Зеленский отменил назначения Порошенко членов ВСП.

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Источник: korrespondent.net

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