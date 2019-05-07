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05. 07. 2019

В Виннице пьяный полицейский разбил четыре авто

В Виннице в ночь на 5 июля пьяный работник патрульной полиции устроил масштабное ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба полиции области.

Около 3.00 на перекрестке ул.Лебединского и ул.Максима Шимко автомобиль полицейский за рулем Volkswagen Transporter протаранил автомобили ВАЗ-21099, Mitsubishi Grandis и Daewoo Lanos, припаркованные на обочине по ходу движения. В результате ДТП получили телесные повреждения двое детей 15 и 10 лет, которые находились в автомобиле ВАЗ-2109 в качестве пассажиров.

Полицейский находился вне службы и имел признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный киевлянин на Audi Q8 влетел в стоянку и разбил пять автомобилей.

Нацполиция назвала самые частые причины ДТП

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Источник: korrespondent.net

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