ВСУ разбирают фортификации под Станицей Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской, заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире Громадского.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям", - сказал Бондарь.

Он также отметил, что украинские военные владеют информацией о том, что боевики отошли с позиций.

"Но определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.

По его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.

Напомним, разведение сил и вооружения в Станице Луганской началось 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская. 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны сепаратистов.



Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.

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Источник: korrespondent.net