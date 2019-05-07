ВСУ разбирают фортификации под Станицей Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской, заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире Громадского.
"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям", - сказал Бондарь.
Он также отметил, что украинские военные владеют информацией о том, что боевики отошли с позиций.
"Но определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.
По его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.
"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.
Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby