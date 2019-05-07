На выходных в Украине ожидаются небольшие дожди, местами воздух прогреется выше 27 градусов, ночью опустится до +10. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 6 июля, небольшие дожди с грозами ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

На востоке, в центре и на севере - от +21 до +25 градусов днем, а ночью +10-11. Немного теплее будет на западе и юге - +25..+27.

В воскресенье, 7 июля, небольшие дожди будут на западе, севере и в центральной части страны.

Температура днем от +21 до +27 градусов, на юге до +31 градуса.

Cмотрите фотогалерею: Погода на выходные: местами дожди, до +27

Как сообщалось, на этой неделе в Украине из-за непогоды ветер ламал деревья, были обесточены сотни населенных пунктов.

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Источник: korrespondent.net