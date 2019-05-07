В Сети обсуждают новый рекламный ролик Гриценко

Новый рекламный ролик Гражданской позиции вызвал обсуждения в Сети. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Анатолий Гриценко в пятницу, 5 июля.

В основу ролика лег эпизод сериала Слуга народа, в котором изобразили "политический аукцион", где продаются депутаты и целые депутатские группы. В роли покупателей "аукциона" изображены украинские олигархи.

"Уважаемые олигархи, начинаем продажу депутатов. Первый лот - депутат опытный. Повысит тарифы на 30%. Цена полмиллиона долларов", - объявляет ведущий аукциона.

После этого один из олигархов поднимает руку и говорит "беру".

Покупателям также презентуют некую группу из пяти депутатов под названием Новые лица. По словам ведущего аукциона, они "заберут землю у украинцев" и отдадут ее присутствующим на данном мероприятии.

Один из олигархов, призванный быть пародией на Игоря Коломойского, устав от мелких лотов, говорит: "Ало, гараж! Что ты нам впариваешь?". Другой с серьезным видом добавляет: "Где Гриценко?". "Где Гражданская позиция?" - возмущается третий.

После этого в кадре появляется Гриценко на фоне своих однопартийцев и объявляет: "Гражданская позиция не продается. И Украину продать не дадим".

Напомним, что ранее предыдущий предвыборный ролик Гриценко также вызвал обсуждения.

Гриценко представил список своей партии

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Источник: korrespondent.net