Более 50 кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

В Верховную Раду баллотируются 54 кандидата в народные депутаты, которые 16 января 2014 года поддержали "диктаторские законы". Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в пятницу, 5 июля.

"Согласно нашим выводам, на выборах в Верховную Раду баллотируются 54 кандидата, которые голосовали за диктаторские законы", - сказал Кошель на пресс-конференции.

Треть таких кандидатов (18 человек) - в списках политических партий, в том числе 11 - в списке Оппозиционного блока, 5 - в Оппозиционной платформе - За жизнь, и по одному кандидату - в списках Аграрной партии и партии Незалежність. Остальные 36 поддержавших "диктаторские законы" баллотируются в одномандатных округах.

В январе 2014 года были приняты 9 законов, существенно ограничивающих свободу мирных собраний и доступ к публичной информации. Принятие этих законом тогда вызвало негативную реакцию западных политиков и официальных лиц, а также международных правозащитных организаций. Верховная Рада отменила их после бегства Януковича 24 февраля 2014 года.

Напомним, ранее в КИУ заявили, что в регионах массово регистрируются кандидаты от клонов Слуги народа. А гражданская организация ОПОРА сообщила, что в новую Раду баллотируются две трети нынешних депутатов.

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Источник: korrespondent.net